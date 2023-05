Veralteter Bestand, wenig neue Flächen, relativ hohe Mieten

In Linz weisen fast 60 Prozent kaum moderne (Klima-)Standards auf. Rare Neuflächen treiben die Mietpreise.

Der Logistikmarkt Linz ist in Bezug auf die Flächen der zweitgrößte in Österreich. Zurzeit wächst dieser jedoch langsamer als die anderen heimischen Hotspots in Wien und Graz. 2022 sind in Linz zu den bestehenden 1,8 Millionen Quadratmetern Fläche lediglich 43.000 m2 Neuflächen hinzugekommen – und das, obwohl gerade die Region um Linz und Wels sehr nachgefragt ist, heißt es im aktuellen Marktbericht des Immobiliendienstleisters CBRE.

Das Gros der bestehenden Logistikimmobilien in und um Linz ist zudem veraltet: „Rund 58 Prozent der Flächen entsprechen nur den Klassen B und C“, analysiert Franz Kastner, Logistikimmobilien-Experte bei CBRE. Diese Flächen würden nicht den modernen Standards entsprechen.

„Großes Verbesserungspotenzial"

Vor allem in Bezug auf Nachhaltigkeit gebe es noch Aufholbedarf. „Für jene Nutzer, die aufgrund der EU-Taxonomie auf energieeffiziente Gebäude angewiesen sind, kann das zum Problem werden“, betont Kastner, „denn zurzeit entsprechen die meisten Gebäude wohl der Energieeffizienzklasse D oder sogar schlechter.“ Das Verbesserungspotenzial bei Gebäudehülle und Gebäudetechnik sei auf dem Logistikmarkt Linz dementsprechend groß.

2023 kommen nur einige kleine Neuflächen auf den Markt. Die Grundstückspreise hierfür liegen im Linzer Umland zwischen 100 und 180 Euro/m2, im Stadtgebiet bei 200 bis 450 Euro/m2. „Wir erhalten laufend Anfragen von potenziellen Mietern für Logistikflächen rund um Linz. Angesichts des aktuell beschränkten Angebots müssen Interessenten mit einer längeren Suchzeit oder einer Ausweitung des Suchgebiets rechnen“, erklärt Christoph Oßberger, CBRE-Büroleiter für die Region West.

Alternativflächen entlang der A1

Neuer Projekte gestalten sich aufgrund „restriktiver und langwieriger“ Widmungs- und Baugenehmigungsverfahren schwierig. Deshalb weichen Entwickler – und in weiterer Folge die Nutzer – zunehmend auf Flächen entlang der A1-Westautobahn aus, wie etwa in Amstetten und Herzogenburg (NÖ) oder Salzburg-Land, berichtet CBRE.

Die Spitzenmiete pro Quadratmeter Logistikfläche im Raum Linz liegt derzeit bei 6,15 Euro/m2/Monat und damit auf dem Level des deutlich moderneren Grazer Logistikmarkts. Aufgrund der angespannten Situation geht Kastner davon aus, „dass die Mieten in Linz weiter steigen werden“. (red.)