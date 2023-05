Pfingsten: Technofestival im Schloss Cobenzl

Ab Sonntagnachmittag bis Montagfrüh findet im und um das Schloss Cobenzl die Veranstaltungsreihe „Kein Sonntag ohne Techno“ statt.

Es ist noch kein Jahr her, dass das Schloss Cobenzl nach einem vollständigen Umbau und Revitalisierung neu eröffnet wurde. Dahinter steht der erfolgreiche Gastronom Bernd Schlacher (Motto-Group), der das Schloss zu einem Event- und Seminarareal umgebaut hat. Mit neuem Namen: Weitsicht Cobenzl.

Diese - durchwegs schicke - Location mit dem berühmten Panorama-Ausblick wird am Pfingstwochenende nun aber von an einem wohl ansonsten eher ungewöhnlichen Klientel bespielt. Die Veranstaltungsreihe „Kein Sonntag ohne Techno“ darf Sonntagnachmittag bis hinein in den Montag das Schloss in ein gigantisches Freiluft-Elektro-Musik-Festival umwandeln.

Mit buntem Line-Up (Max Wanderer, Alexandra Marr und Black Triangle, etc.) und entsprechend dekoriertem Gelände. Es wird wieder verschiedene Bereiche geben wie eine Food-Area und natürlich die Panorama-Terrasse. Platz gibt es für 2500 Menschen.

