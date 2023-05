Wenn Putin mit der Schere kommt

„Ich führe Russland wieder zur alten Größe, ich führe es heim ins Reich, aber natürlich geht das nicht mit Ihrem Friedensgefasel, Ihrem Pazifismus, Ihrem Wahn von der Versöhnung, Sie sind eine Gefahr für dieses Land, und diese Gefahr werde ich jetzt –“. Eine Erzählung von Krieg und Frieden und Tolstoj.

Es wird eine Novelle“, sagt er zu seiner Frau, „größer geht's nicht. Sonst werde ich wahnsinnig.“ Er schließt die Tür.

Auch gut, denkt Sofja. Die Kinder plärren.

Das Hier-und-Jetzt kann Tolstoj sich nur als geworden vorstellen, nicht als einfach da. Dadurch hat sich eine Schwere auf sein Leben gelegt wie eine nasse Pferdedecke; er ist immer in Historie gehüllt, die an ihm heruntertrieft. In Wahrheit hält er sich nur aus, wenn er schreibt. Die Hölle – das kann nur ein Ort ohne Worte sein.

Gibt es sie also, die Hölle? Selbst Taube können Wörter stammeln. Kinder, wenn sie durch die Brache des Brabbelns gekrochen sind, kommen heil an dort, wo man sprechen kann. Und auf dem Schlachtfeld? Worte? Auf dem Amputationstisch? In Sewastopol hat er solche Sachen erlebt. 1856, im Krimkrieg. Die Grenze. Dort, wo die Worte. Wo sie so tun, als seien sie nicht da. Als gäbe es sie nicht. Er taucht die Feder ins Fass.

Puff!

Wer wagt es, vor seinem Fenster zu schießen? Wissen nicht alle, dass er immer morgens –

„Entschuldigen Sie“, sagt eine Männerstimme. Tolstoj hebt den Kopf und, wie sagt man das?, versteinert. Kurz.

Der dunkle Teint, das bockig-lockige Haar: Das ist Alexander Puschkin. Tolstoj beutelt den Kopf, entschließt sich zur Vernunft und erkundigt sich streng, was der junge Mann hier zu suchen habe.

Puschkin lacht, lacht immer heller. „Ja, Lew Nikolajewitsch, ich bin's“, sagt er schließlich, schlendert zum Schreibtisch, beugt sich vor und wirft einen Geisterblick aufs Manuskript.

„Sewastopol, hm?“, fragt er mit nur halb echter Langeweile.

Tolstoj wirft sich ins Gefecht. Redet von Armen, von Beinen, die körperlos auf dem Schlachtfeld liegen wie totes Holz.

„Lew Nikolajewitsch“, wedelt Puschkin mit seinen Armen, die nicht echt sind, aber so wirken (Wunder der Tinte?), „denken Sie doch an . . . mich. An den Dezemberaufstand 1825. Gegen die Allmacht des Zaren. Wann hat das alles angefangen?“

„Mit . . . Napoleon?“, fragt Tolstoj vorsichtig. Napoleon, der Erzfeind, 1812, das brennende Moskau – aber auch die Speerspitze einer Revolution, die einen König vom Thron gefegt hat. Daher wehte die Inspiration der Dekabristen, die in Sibirien endeten.

„Ja!“ Puschkins materienlose Faust donnert auf Tolstojs Schreibtisch.

„Achtzehnhundertfünf!“, hört Tolstoj noch Puschkins ersterbende Stimme. Und ist allein in seinem Zimmer.

Achtzehnhundertfünf. Das Jahr der Niederlage bei Austerlitz. Fünfzehntausend Tote. Austerlitz hat ohne ihn stattgefunden.

Aber die jungen Männer. Die zukünftigen Helden. Das war derselbe Typus. Auch das, denkt er, ist Krieg. Die Heldensucht ist den adeligen Burschen mit der Mutter-, nein, der Ammenmilch eingepumpt worden unter den Goldkandelabern ihrer Kindheit. Die Größe ihrer Umgebung finden sie nicht in sich, sie ziehen aus und blicken sich um. Was wird ihnen entgegengeworfen? Vaterland und Zar.

Tolstoj lässt schreibend mit Leichtigkeit einen solchen Burschen erstehen, er kennt das Milieu. Nikolaj könnte so ein Bursche zum Beispiel heißen. Wie Tolstojs Vater.

Der, der nicht Nikolaj ist, taucht die Feder ins Tintenfass und schreibt:

Nikolaj (Name?) stand auf und begann, zwischen den Wachtfeuern auf- und abzugehen, in Gedanken daran versunken, was für ein Glück es wäre zu sterben – einfach vor den Augen des Herrschers.

Puff!

Hat Puschkin etwas vergessen? Wollte er ein Souvenir?

Aber da lehnt ein anderer am Fenster. Schwarzer Gehrock, schulterlanges Haar. Tolstoj kneift die Augen zusammen: Sieht er den Apfelbaum im Garten durch den Rücken dieses Herrn hindurchschimmern?

Aber da wendet sich der Herr, und als Tolstoj die Nase sieht, begrüßt er ihn: „Nikolaj Wassiljewitsch . . . willkommen. Gerade eben war . . . war Puschkin da.“

„Weiß ich“, sagt Gogol und niest.

„Gesundheit“, rutscht Tolstoj heraus, er schämt sich sofort, schließlich hatte Gogol immer mehrere Krankheiten gleichzeitig.

„Gesundheit, ja! Das, Lew Nikolajewitsch, bin ich gekommen, Ihnen zu wünschen. Für Ihr Romanprojekt. Puschkin sagt, es geht um die Dekabristen. Und um Krieg.“