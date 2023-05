Riese mit Ringellocken

In der Morgensonne blüht der Wiesenbocksbart auf.

In der Morgensonne blüht der Wiesenbocksbart auf. Ute Woltron

Der Wiesenbocksbart trägt die schönsten Blätter aller gelb blühenden Wiesenblumen.

Ein Überraschungsgast hat sich im Garten am Wegesrand angesiedelt. Er ist hoch aufgeschossen und blüht zurzeit leuchtend und gelb. Er wird in ein paar Wochen große Pusteblumen bilden, und das darf er auch ruhig tun. Streu deine Samen aus, du Schöner, denn es wird mir eine Freude sein, dich künftig öfter in meinen wilden Beeten zu begrüßen.

Die gelben Blüten des Wiesenbocksbarts, Tragopogon pratensis, ähneln nur auf den ersten Blick den Löwenzahnblüten.