Vielleicht braucht es genau diesen von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ins Spiel gebrachten Kompromiss, um Bewegung in die Debatte zu bringen und eine Lösung für das anhaltende Problem des Personalmangels in Wiens Krankenhäusern zu finden.

Exakt 5761 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sind derzeit in Wien tätig, 3906 ohne und 1855 mit Kassenvertrag. Vor zwölf Jahren waren es 4530 Ärzte, 2265 von ihnen ohne und 2265 mit Kassenvertrag. Die Tendenz zu mehr Wahl- und weniger Kassenärzten ist also eindeutig und besonders deutlich bei Kinder- und Frauenärzten zu beobachten. Bei Ersteren gab es 2011 noch 57 Wahlarztordinationen, mittlerweile sind es 130 (bei 74 Kassenärzten), bei Zweiteren waren es 162 vor zehn Jahren und sind es 255 heute (bei 118 Kassenärzten).

Allgemeinmediziner ordinieren in Wien derzeit 1498, davon 786 ohne und 712 mit Kassenvertrag. 2011 waren es in Summe 1389 Hausärzte, davon 564 ohne und 825 mit Kassenvertrag. Binnen zwölf Jahren ist also die Zahl der Kassenärzte um 113 gesunken, während die der Wahlärzte um 222 gestiegen ist.

So viel zu den Fakten. Das Hauptproblem der sinkenden Zahl der Kassenärzte sind insbesondere längere Wartezeiten auf Termine, weswegen Patienten zunehmend auf Wahlärzte ausweichen. Zu den größten Problemen der steigenden Zahl an Wahlärzten gehört, dass sie in den Spitälern fehlen – allein in Wien sind derzeit etwa 500 Stellen offen. Denn mehr als die Hälfte der Wahlärzte betreibt ihre Ordination nicht hauptberuflich, sondern ist zusätzlich in einem Krankenhaus beschäftigt, die meisten von ihnen Teilzeit. Von Teilzeitarbeit ist die Rede, wenn die wöchentliche Arbeitszeit im Schnitt unter der gesetzlichen Normalarbeitszeit von 40 Stunden oder der im Kollektivvertrag vereinbarten Normalarbeitszeit liegt.

Das Rekrutieren von Jungärzten gestaltet sich – aus diversen Gründen wie etwa der hohen Arbeitsbelastung in Spitälern, der im Europavergleich schlechten Ausbildungsbedingungen sowie der überbordenden Bürokratie – derart schwierig, dass der Wiener Gesundheitsverbund seinen Mitarbeitern sogar einen Bonus in der Höhe von 1000 Euro bezahlt, wenn sie neues Personal anwerben.