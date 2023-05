Sebastian Ofner: Ein Steirer tritt aus Thiems Schatten

Sebastian Ofner stürmte als Qualifikant mit fünf Siegen in die dritte Runde der French Open. Die Top 100 winken. Überraschend kommt der Erfolgslauf des 27-Jährigen nicht.

Auch ohne Siege von Dominic Thiem schreibt Österreichs Herrentennis bei den French Open Schlagzeilen. Diesen Beweis tritt derzeit eindrucksvoll der Steirer Sebastian Ofner an.

Nach drei Erfolgen in der Qualifikation und einem weiteren im Hauptbewerb ließ der 27-Jährige am Mittwoch ein 6:4, 7:6, (1), 6:4 gegen Sebastian Korda, Nummer 30 der Weltrangliste, folgen. Von einem „unbeschreiblichen Gefühl“ sprach Ofner, der schon einmal, in Wimbledon 2017, als Qualifikant in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers vorgestoßen war. Gegner im Kampf um das erstmalige Achtelfinale ist am Freitag der Italiener Fabio Fognini.

Der Höhenflug in Paris kommt für aufmerksame Beobachter der Szene nicht wirklich überraschend. Denn Ofner zeigt 2023 eine noch nie da gewesene Konstanz in seinem Spiel, die Resultate folgten. Auf Challenger-Ebene erreichte er gleich vier Finals. Ein Turniersieg blieb ihm dabei zwar verwehrt, seine gute Form aber stellte er nahezu Woche für Woche unter Beweis.