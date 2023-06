René Benko: Ein Riesendeal zur richtigen Zeit

René Benko sorgt mit dem Verkauf des Möbelhändlers Kika/Leiner für Aufsehen. Der Immobilieninvestor braucht spektakuläre Deals. Denn Inflation und steigende Zinsen setzen der Branche zu, Geldgeber werden ungeduldig.

Jetzt zeigt sich, aus welchen Holz René Benko wirklich geschnitzt ist. In der Vergangenheit sorgten die rasant steigenden Immobilienpreise für kräftige Aufwertungen seines Portfolios. Die Kreditzinsen waren so niedrig, dass genügend Geld für die Entwicklung und Finanzierung der Prestigeprojekte floss. Kein Vorhaben war dem Tiroler zu groß: ob Elbtower in Hamburg, Chrysler Building in New York oder KaDeWe in Berlin. Benko und seine Signa griffen zu – und machten Investoren glücklich dabei.

Doch der Wind am Immobilienmarkt dreht sich gerade. Die Immobilienpreise gehen zurück, die hohen Zinsen machen die Finanzierung teuer und die Geldgeber werden bei ausbleibenden Dividenden relativ schnell ungeduldig. Und René Benko?

Kapital von Banken und Eigentümern

In den vergangenen fünf Jahren hat die Signa ihr Immobilienvermögen fast verdreifacht – auf einen Wert, der weit über 20 Milliarden Euro liegen soll. Inzwischen verliert der Immobilienmarkt an Dynamik. Von einem Selbstläufermodell ist in der Immobilienbranche keine Rede mehr.

Das wirkt sich auch auf Benkos Finanzierungslage aus.