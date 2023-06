Drucken

Hauptbild • Tobias Resch in einem Hemd von Etro. • Elsa Okazaki

Als Vertreter einer neuen Schauspielergeneration möchte Tobias Resch in seiner künstlerischen Arbeit eingefahrene Rollenbilder hinter sich lassen und dabei auch die Genderfragen miterörtern.

Wenn Tobias Resch darüber spricht, wie er seine Arbeit als Schauspieler anlegen möchte und mit welchen Spielweisen es ihm gelingen soll, gegen tradierte, in seinen Augen oft auch überholte Rollenbilder aufzubegehren, dann hält es ihn nicht auf seinem Hocker in der Bar der ehemaligen Wirtschaftsuniversität, mittlerweile ein bunter Kreativ-Hub. Sobald Resch also in Rage gerät (allerdings eine überaus kontrollierte und durchaus uneinschüchternde Rage), dann muss er das Gesagte mit Gesten unterstreichen und gleich vormachen, was ihm gedanklich vorschwebt.

Einen verliebten Mann mit draufgängerischer Leidenschaft zu spielen, zum Beispiel, das würde ihm doch ziemlich widerstreben: „Man trampelt doch nur einen ausgetrampelten Pfad noch weiter aus, wenn man einfach der Nächste ist, der den James Dean gibt – sobald sich die Rolle dafür irgendwie anbietet“, sagt der gebürtige Niederöster­reicher, Jahrgang 1996.

Und überhaupt, das Verliebtsein: Jede Art von Mann-Frau-Beziehung im Besonderen (wenn es denn um eine heterosexuelle Konstellation geht), die Teil einer Film-, Fernseh- oder auch Theaterhandlung ist, erfordert, so findet Tobias Resch zumindest, einiges an Vorüberlegung, Sensibilität und eben auch die Bereitschaft, mit Stereotypen aufzuräumen.