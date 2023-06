Neuer Roman von Joël Dicker: Autoren sind die besseren Ermittler

Der Schweizer Erfolgsautor setzt mit „Die Affäre Alaska Sanders“ seinen Bestseller rund um den Schriftsteller Harry Quebert fort: spannend, wenn auch etwas überfrachtet.

Seit seinem Welterfolg „Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert“ scheint der 1985 in Genf geborene frankophone Schweizer Autor Joël Dicker ähnlich erfolgsverwöhnt zu sein wie sein Protagonist Marcus Goldman. Den lässt er nun zum dritten Mal in einem Roman auftreten. Zwei Jahre sind vergangen, seit Goldman die Unschuld seines Mentors, des Schriftstellers Harry Quebert bewiesen, aber damit auch dessen Karriere beendet hatte – weil mit der Lösung des Falls bekannt wurde, dass der Literaturprofessor sein wichtigstes Buch nicht selbst geschrieben hatte.

Seither ist Quebert verschwunden, und sein ehemaliger Schützling trauert ihm nach, hat zudem wenig Glück in der Liebe und kaum Freunde. Allein Perry Gahalowood, der Polizist, der im Fall Quebert ermittelte, ist ihm geblieben. In dessen Leben überschlagen sich die Ereignisse. Gahalowood vermutet, dass seine Frau Helen ihn betrügt, da stirbt sie plötzlich an einem Herzinfarkt. Nach dem Begräbnis bleibt Marcus Goldman, um dem Polizisten mit den beiden Töchtern zu helfen, und beginnt der Sache mit Helen nachzugehen. Er findet heraus, dass Gahalowoods Ehefrau einem anonymen Hinweis nachgegangen war, der eigentlich für ihren Mann bestimmt war: Demnach soll der für den Mord an Alaska Sanders lebenslänglich einsitzende Eric Donovan unschuldig sein. Dieser Fall hatte Gahalowood als jungen Ermittler traumatisiert. Bald ermitteln Marcus Goldman und Perry Gahalowood gemeinsam: Wer hat vor elf Jahren die 20-jährige Alaska Sanders, eine regionale Schönheitskönigin, getötet? Warum ist sie in das Kaff Mount Pleasant gezogen, obwohl sie Schauspielerin werden wollte? Weshalb hat ein Freund des Opfers den Mord gestanden, obwohl er scheinbar unschuldig ist?