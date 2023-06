F1-Weltmeister Max Verstappen spricht vor dem Grand Prix in Barcelona über Vormachtstellungen, die Zeit bei Red Bull Racing nach Dietrich Mateschitz, Helmut Marko, sein Privatleben in Monaco und verrät, warum Spielberg nicht nach ihm ("Max-Ring") benannt wird.

Wenn Sie an diese Strecke hier in Barcelona zurückkommen, spüren Sie da noch besondere Emotionen oder Erinnerungen? Vor sieben Jahren gewannen Sie ja hier Ihr erstes Rennen für Red Bull Racing.

Max Verstappen: Ja, weil Helmut Marko das Risiko damals auf sich nahm und mich hier das erste Mal ins Auto setzte. Es sind schöne Erinnerungen an einen unglaublichen ersten Sieg. Ich war erst 18 Jahre alt, also sehr jung? (schmunzelt) Ich bin noch immer jung, aber nicht mehr sooo jung. Es war ein verrücktes Wochenende.