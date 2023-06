Studieren für eine bessere Welt

Zahlreiche Studiengänge beschäftigen sich mit nachhaltigem Management oder nachhaltiger Produktion. Gemäß dem Motto „Die Welt ist noch zu retten“.

Die Ressourcen dieser Welt sind nicht unendlich. Diese Erkenntnis schlägt sich zunehmend im Angebot der Universitäten, Fachhochschulen und anderer Bildungsinstitutionen nieder, die sich mit umweltfreundlicher Produktion und nachhaltigem Wirtschaften auseinandersetzen.

So startete im Herbst am Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt ein neuer Bachelorstudiengang mit dem Titel Nachhaltige Produktion und Kreislaufwirtschaft. An sich sei das Thema Nachhaltigkeit nicht neu an der FH Wiener Neustadt, erklärt Studiengangsleiter Emmerich Haimer.



„Bislang haben wir uns mehr auf die Konsumentenseite fokussiert. Green Marketing ist beispielsweise schon länger im Programm.“ Beim neuen Studiengang handelt es sich allerdings um ein ingenieurwissenschaftliches Studium. Fächer wie Elektrotechnik, Physik, Chemie oder Mathematik stehen auf dem Studienplan. „Wir haben einen klaren Fokus auf die nachhaltige Produktion von nachhaltigen Produkten“, betont Haimer. Dazu zählt auch, dass Produkte und Herstellungsprozesse nach ihrer Nachhaltigkeit beurteilt werden. Denn die Gesetzgebung nimmt die Unternehmen immer stärker in die Pflicht, „grüne“ Aspekte nicht nur in der eigenen Produktion, sondern auch bei den Lieferketten zu berücksichtigen.



Damit ist das Thema der langfristigen Ressourcenschonung Schritt für Schritt in die Wirtschaft eingezogen. Zuerst waren die Qualitätsmanagement-Abteilungen mit den Agenden vertraut, bevor die ersten Unternehmen begannen, in extra geschaffenen Abteilungen strukturiert und regelmäßig Nachhaltigkeits- oder CSR-Berichte zu verfassen. Haimers persönlicher Meinung nach ist das nicht genug: „Es reicht nicht, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen und aus solchen Abteilungen heraus zu versuchen, Innovationen im Unternehmen anzustoßen. Es braucht auch Mitarbeiter in der Technik, Produktion und Planung, die Projekte entwickeln, Mitarbeiter begleiten und das Personal am Ort des Geschehens motivieren und unterstützen, nachhaltig zu handeln.“

Für ihn steht die Tatsache im Vordergrund, dass umweltfreundliches Handeln unternehmerischer Selbstzweck ist. Ein nicht verantwortungsvoll agierendes Unternehmen ist langfristig nicht überlebensfähig. „Nachhaltigkeit gehört damit nicht in eine einzelne Abteilung, sondern in alle Bereiche eines Unternehmens.“



Außer in Wieselburg gibt es technische Studien mit Nachhaltigkeitsfokus unter anderem in Wels an der FH OÖ mit Sustainable Solutions oder in Innsbruck am MCI mit Umwelttechnik, Verfahrenstechnik und Energietechnik.

Zukunftsfähig Wirtschaften

Auch in den Wirtschaftswissenschaften wird nachhaltiges Wirtschaften zunehmend zum Thema. Es hat einen fixen Platz im Curriculum – wie an der WU Wien. Für alle Studierenden im neuen Bachelor Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ist bereits in der Studieneingangsphase die Lehrveranstaltung Volkswirtschaftslehre und zukunftsfähiges Wirtschaften als Pflichtfach festgelegt. Im Zuge der regulären Lehrveranstaltungen im Common Body of Knowledge müssen außerdem alle Studierenden der WU die Lehrveranstaltung Zukunftsfähiges Wirtschaften: Vertiefung und Anwendung absolvieren. Hier werde das Wissen zu nachhaltigem Wirtschaften weiter ausgebaut und angewendet, erklärt WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger. Auf Wunsch können sich die Studierenden danach im Studienzweig Wirtschaft, Umwelt, Politik spezialisieren.



„Sie erlangen fächerübergreifendes Wissen an der Schnittstelle von Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Umwelt, um die Herausforderungen nachhaltiger Transformationen zu verstehen und eigenständig Lösungen zu entwickeln“, sagt die Rektorin. Ziel sei es, den Studierenden jene Fähigkeiten zu vermitteln, die für eine nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft erforderlich sind.



Wer sich kein ganzes Studium lang, sondern über sechs Monate hinweg mit Gemeinwohl und – unter anderem – der Frage, wie Geld in Zukunft der Nachhaltigkeit dienen kann, beschäftigen will, der ist bei der Akademie für Gemeinwohl im Zertifikatslehrgang Geld und Gemeinwohl: Die Finanzwelt verstehen und gestalten richtig. Der nächste Lehrgang startet im Oktober.