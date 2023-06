Hört auf die Experten! Aber warum eigentlich?

Erst ging es ums Impfen, jetzt (wieder) um den Klimawandel: Erstaunlich viele Menschen misstrauen dem Gros der Wissenschaftler. Ist das immer irrational? Oder kann es gute Gründe haben? Einmal durchgedacht, von vorn bis hinten.

Der Schlachtruf ist so wunderbar schlicht: „Follow the science!“ Ihn schmettern die Herolde der forschenden Vernunft, auftrumpfend wie die Trompeten des Jüngsten Gerichts, all jenen entgegen, die sie damit vom Forum des Diskurses in den Orkus der Ächtung stoßen wollen: verstockten Leugnern der Klimakrise, gefährlichen Verharmlosern von Viren, blauäugigen Apologeten von überhöhten Mindestlöhnen und fatal verkürzter Arbeitszeit.

Aber es hilft nichts: Viele, sehr viele wollen sich nicht von „Experten“ vorschreiben lassen, was sie zu denken haben. Kommt dabei immer Unsinn heraus, wie der Glaube an eine flache Erde? Kann die Skepsis gute Gründe haben? Oder hängen wir Laien am Tropf der Expertise, wenn wir uns nicht zu Idioten machen wollen?