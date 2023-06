Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Doskozil relativiert ÖVP-Koalitionsabsage: Der neue SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil steht vor großen Herausforderungen. Er muss seine Partei einen und organisatorisch neu aufstellen. Die Absage an eine Koalition mit der ÖVP relativierte der Burgenländer gestern Abend in der „ZiB 2": Er wolle die SPÖ an die Spitze führen, betonte er, und Ziel sei eine Koalition mit Grüne und Neos. Am Ende aber zähle der Wählerwille.

Russland vereitelt angeblich Großoffensive: Russische Streitkräfte wollen eine ukrainische Großoffensive im Süden der Donezk-Region abgewehrt haben. Die Kämpfe in der russischen Region Belgorod weiten sich indes aus. Und das russische Verteidigungsministeriums veröffentlicht irrtümlicherweise einen brisanten Bericht: Weil viele Russen nicht in den Krieg wollen, sollen bald Razzien bei Wehrpflichtigen durchgeführt werden, hieß es darin. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

Chinas neuer Militärchef warnt den Westen: Verteidigungsminister Li Shangfu hatte bei einem Sicherheitsgipfel seinen ersten Auftritt. Der General, der aus dem Raumfahrtbereich kommt und zeitweise die zentrale Abteilung für Waffenentwicklung leitete, bewies sich bei seiner Rede am Sonntag sogleich als Hardliner. Mehr dazu.

EuGH urteilt zu polnischem Justizsystem: Die EU beklagt schon länger unzureichende Unabhängigkeit der Justiz in Polen. Heute spricht der Europäische Gerichtshof ein weiteres Urteil. Hintergrund ist eine Klage der EU-Kommission aus dem Jahr 2021, wonach mehrere polnische Regelungen gegen EU-Recht verstoßen. Mehr dazu.

Ofner scheitert in Paris an Tsitsipas: Sebastian Ofners Erfolgslauf bei den French Open in Paris endet im Achtelfinale. Der Steirer unterliegt dem stark spielenden Griechen Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen. Mehr dazu.

Lotto-Sechsfachjackpot geknackt: Der elfte Sechsfachjackpot der Lottogeschichte mit knapp 7,3 Millionen Euro ist geknackt worden. Der glückliche Gewinner kommt aus der Steiermark - er tippte bei der Ziehung von Lotto „6 aus 45“ die „sechs Richtigen“ und bekommt dafür exakt 7.288.891,90 Euro.