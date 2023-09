Hier wird das Publikum beschimpft und beweihräuchert

Die Band Kreisky inszeniert ein weiteres Mal ein Theaterstück im Rabenhof, diesmal die „Publikumsbeschimpfung“ mit Tanja Raunig.

Es ist die zweite Probewoche nach dem Sommer, und überall hakt’s noch. Die Texte ­sitzen nicht zu hundert Prozent, der Einsatz vom Schlagzeug kommt zu spät, Bassist und Gitarrist diskutieren noch über die richtige Melodie, die Gesangsstimmen arbeiten manchmal mehr gegen- als miteinander. Es herrscht also ganz gewöhnlicher Probenalltag an jenem Septembermittwoch im Rabenhof Theater. Zentral vor der Bühne am Boden hockt Franz Wenzl und trägt dramatisch intoniert immer wieder dieselben Textzeilen vor, ab und an steht er auf und gibt mit kraftvollen Gesten das Signal zum Einsatz der Musik. Rund um ihn gescharrt die Band, der Chor, Schauspielerin Tanja Raunig und nicht zuletzt der musikalische Leiter Michael Mautner. Dieser versucht mit Dirigentenbewegungen Einklang herzustellen.