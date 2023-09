In den USA formiert sich Widerstand gegen die Ukraine-Hilfe

Die härteste Mission für Wolodymyr Selenskij bei seinem US-Trip war die Überzeugungsarbeit bei den widerspenstigen Republikanern.

Neun Monate nach seinem überraschenden Auftritt im Weißen Haus und seiner umjubelten Rede im Kapitol war Wolodymyr Selenskij am Donnerstag in Washington der uneingeschränkte Applaus keineswegs gewiss. Im Rahmen der UN-Debatte in New York war der ukrainische ­Präsident vollauf damit beschäftigt, an die Solidarität der Weltgemeinschaft zu ­appellieren, weiter um Unterstützung zu werben, Überzeugungsarbeit bei Präsidenten wie Brasiliens Lula zu leisten und in der UNO und in TV-Interviews die russische Aggression anzuprangern.