Putin-Gegner Nawalny zum 20. Mal in Einzelhaft verlegt

Der bekannte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist eigenen Angaben zufolge bereits zum 20. Mal in eine enge Einzelzelle gesteckt worden. (Archivbild) Imago / Moscow City Court Press Office Via Www.imago-images.de

Der bekannte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist eigenen Angaben zufolge bereits zum 20. Mal in eine enge Einzelzelle gesteckt worden. „Gestern um fünf Uhr abends wurde ich aus dem Strafisolator entlassen, seit heute Morgen um acht bin ich wieder drin“, ließ Nawalny sein Team über soziale Netzwerke ausrichten. Diesmal ist die Strafmaßnahme demnach für vier Tage vorgesehen.

Nawalny, der bereits seit zweieinhalb Jahren wegen angeblichen Betrugs in Haft sitzt, wurde im August in einem weiteren Verfahren wegen Extremismus zu 19 Jahren Haft verurteilt. Am 26. September beginnt das Berufungsverfahren gegen das Urteil. International gilt der bekannteste Gegner von Kremlchef Wladimir Putin als politischer Gefangener. (APA)