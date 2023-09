Kitana rappt schwere Vorwürfe gegen Yung Hurn

In ihrem neuen Song erhebt Rapperin Kitana schwere Vorwürfe gegen Musiker Yung Hurn, mitunter jenen des sexuellen Missbrauchs.

Die Wiener Rapperin Kitana hat einen neuen Track veröffentlicht. Dem aufmerksamen Hip-Hop-Publikum dürfte er bekannt vorkommen, ein Live-Mitschnitt davon machte schon im Juni dieses Jahres die Runde. „Wiener Rapperin outcalled Yung Hurn bei Rap Event in Berlin“ steht über dem Video von letztem Sommer, über 40.000 Mal wurde es angeschaut. Danach ist die Causa wieder im Sand verlaufen.

Nun wurde der neue Song der Rapperin, „Kitana Season“, veröffentlicht. Im Netz sorgen dieselben Zeilen abermals für Aufregung, teilweise für Beifall. Die grüne Gemeinderätin Victoria Spielmann hat die Anschuldigungen auf X (ehemals Twitter) zusammengefasst und der Causa damit einmal mehr Aufmerksamkeit verliehen.

„Los schick die Anzeige“

„Und dann das Opferkind Yung Hurn. Kommt die Wahrheit ans Licht, verlässt du Ottakring mit Frakturen“, rappt Kitana etwa, und: „Nur ne Frage, sag mir warum reimt sich Sellmeister (Julian Sellmeister heißt Yung Hurn mit bürgerlichem Namen, Anm.) auf entgleister Sexgeiler? Für ihn und seine Begleiter stehen betäubte Mädchen auf dem techrider und dennoch bucht sie jedes Festival weiter. Julian, du Bitch los schick die Anzeige.“

Es ist nicht das erste Mal, dass gegen den Wiener Rapper Vorwürfe dieser Art geäußert werden. 2015 machte eine Journalistin vom „Vice“-Magazin Chatverläufe öffentlich, in denen seine damalige Entourage, die Berg Money Gang, der Redakteurin wüste sexualisierte Beschimpfungen und Drohungen an den Kopf warf. Der Wiener Schmusechor lehnte wegen seiner „unmissverständlich rassistischen und sexistischen“ Texte („Sie hat Wichse aufm Gesicht“, „„Asia-Bitch heißt Ling-Ling“) etwa ab, bei den Wiener Festwochen aufzutreten und sich die Bühne mit Yung Hurn zu teilen.

Schon seit knapp einem Jahr mischt Kitana mit expliziten Texten und den vier charakteristischen Flechtzöpfchen am Kopf die heimische Hip-Hop-Szene ordentlich auf. Die Vorwürfe passen in das Profil einer Rapperin, die in ihren Texten unverblümt Probleme adressiert - vom Drogenkonsum bis zur Selbstverletzung. Eine Reaktion von Rapper Yung Hurn blieb bis dato aus. (red.)