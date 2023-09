Ich weiß, wie du nächsten Sommer wahlwerben wirst

Andreas Babler hat‘s auch nicht leicht: Die Strategie von Sora wäre etwas für ihn gewesen, nur der E-Mail-Verteiler war leider falsch. Ein Leak fast wie 2017.

Man musste nicht unbedingt groß überrascht sein – auch im ORF nicht. Sora-Gründer Günther Ogris steht alljährlich am 1. Mai auf dem Wiener Rathausplatz mit roter Nelke am Revers. Christoph Hofinger, der mittlerweile mehr oder weniger operativ die Geschäfte führt und an Wahlabenden auch im TV zu sehen ist – wie übrigens auch Sora-Kooperationspartner Peter Filzmaier –, war, was seine politische Präferenz betrifft, immerhin enthaltsamer. Dennoch wurden an solchen Wahlabenden eben nicht nur nüchtern Zahlen referiert, sondern die Sora-Leute wurden auch um ihre analytischen Einschätzungen gebeten.