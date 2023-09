Die portugiesischen Sechs, die Europa klagen

Sechs junge Menschen aus Portugal wollen 32 Staaten, darunter Österreich, zur Einhaltung der Klimaziele zwingen. Die Chancen ihrer Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg schwer abschätzbar.

Noch immer habe sie Angst vor Hubschraubern. Das Rattern der Rotorenblätter würde die Erinnerungen an jene schlimmen Wochen im Sommer 2017 wachrufen, die Mariana Agostinho gerne vergessen würde. Nach einer Hitzewelle wüteten damals rund um ihr Dorf in der Region Leiria in Portugal verheerende Waldbrände. Viele Anrainer wurden aufgrund des Rauches krank, sie hatten Angst vor den sich rasch ausbreitenden Flammen. Mehr als 100 Menschen verloren in diesem Sommer der Buschbrände ihr Leben. Das damals fünfjährige Mädchen sei wütend gewesen, dass sie und ihre Familie so hilflos gewesen seien und tatenlos zusehen mussten.