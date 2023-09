Kein warmes Essen für Kinder? Nehammer verweist auf McDonald‘s

Ein Video, das Kanzler Karl Nehammer auf einer Funktionärsveranstaltung zeigt, sorgt für Aufregung.

Ein Video, das eine Rede von ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer zeigt, sorgt für Aufregung im Netz. Nehammer kritisiert in dem auf X (vormals Twitter) kursierenden Clip unter anderem, dass darüber geschrieben werde, dass es Kinder in Österreich gebe, die keine warme Mahlzeit bekämen. Dazu der Kanzler: „Was ist eigentlich mit den Eltern? Was heißt, ein Kind kriegt keine warme Mahlzeit in Österreich? Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig: Ein Hamburger bei McDonald´s. 1,40 Euro, mit Pommes 3,50 Euro.“

Und da behaupte jemand ernsthaft, Eltern könnten sich für ihr Kind dieses Essen nicht leisten, so der Kanzler. Es handle sich zwar nicht um gesundes Essen, wenn der Staat jedoch mit „Kalorientabellen“ eingreife, sei man bald in der DDR.

Nehammer: „Wenn ich zu wenig Geld habe, gehe ich mehr arbeiten“

Auch Frauen in Teilzeit kritisiert Nehammer in dem Video: „Wieso erhöht sich die Teilzeitquote nicht? Nicht einmal bei den Frauen, die keine Betreuungspflichten haben? Wenn ich zu wenig Geld habe, gehe ich mehr arbeiten.“

Die ÖVP erklärte gegenüber „Puls24“, das Video sei bei einer Funktionärsveranstaltung in Hallein entstanden: „Es handelt sich um ein echtes, aber zusammengeschnittenes Video“. Man sei davon überzeugt, „dass jedes Kind in Österreich eine warme Mahlzeit bekommen kann, wenn die Eltern ihre Verantwortung wahrnehmen, zumal wir die Familien wie nie zuvor unterstützen“, betont die Partei.

Caritas-Präsident Michael Landau schrieb am Donnerstag auf X: „In Österreich muss niemand verhungern oder im Winter erfrieren. Weil wir in der Geburtsortslotterie einen Haupttreffer gezogen haben. Aber wer sagt, dass in Österreich niemand hungert oder friert, hat von der Wirklichkeit der Menschen keine Ahnung.“ Auch SPÖ-Chef Andreas Babler reagierte via Social Media auf das Video: „Die Österreicherinnen und Österreicher haben einen Bundeskanzler verdient, der die Menschen respektiert, statt sie zu verachten.“ (kron)