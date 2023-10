Udo Lindenberg: „Sauferei nicht mehr so wichtig“

Bei all dem Chaos auf der Welt ist es nicht immer leicht, den alten Kumpel Hoffnung in den Arm zu nehmen. Diese ganzen schwachsinnigen Kriege, die Umweltzerstörung, so viele Mörder-Regime, soziale Ungerechtigkeit, Menschenrechtsverletzungen in so vielen Ländern. Das alles macht es hart, daran zu glauben, dass wir noch mal eine bessere, fairere Welt für alle erreichen könnten. – Doch! Müssen wir, wollen wir, werden wir! Wir dürfen unsere Ideale und Utopien und unseren Kampf dafür nie aufgeben! Resignieren war ja nie unser Ding. Wecken wir das Menschheitsgewissen endlich auf, machen wir weiter, schalten wir uns ein! Damit sich doch was ändert. Muss ja. Es gibt keine Alternative. Auch wenn manche sagen, alles sei Spinnerei und Traumtanz und es gäbe nix mehr zu retten. Die Utopie ist ein Kraftstoff und Energiebringer. Den Glauben daran aufzugeben wäre Verrat an den nachfolgenden Generationen und an der Menschlichkeit.