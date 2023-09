Das neue rote Machtzentrum

In der zukünftigen SPÖ-Parteizentrale in Favoriten: Bruno Kreisky ist hier sehr präsent.

Die Bürgermeisterpartei wird ihren Sitz in der legendären Löwelstraße verlassen und kehrt zu ihren Wurzeln zurück – in ein Arbeiterheim mit historischer Bedeutung.

Es ist ein Gebäude mit prachtvoller Fassade, das Hubert Gessner, ein Schüler von Otto Wagner, in der Laxenburger Straße 8–10 im Jahr 1902 errichtet hatte. Außen dominiert die Farbe Weiß, die durch markante rote Fenster unterbrochen wird. Das Erdgeschoß der Jugendstilfassade ist dagegen durchgehend in Rot gehalten – was kein Zufall ist.