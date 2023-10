Zores ohne Ende mit den Franken-Krediten

Der EuGH straft Banken für illegale Klauseln ab. Aber was nützt das Kreditnehmern in Österreich?

Wien. Mit Krediten in Schweizer Franken haben sich viele die Finger verbrannt. Ein endfälliger Fremdwährungskredit und ein gewinnversprechendes Anlageprodukt als Tilgungsträger: Jahrelang wurde das von Banken gern verkauft und von Kunden, vor allem Häuselbauern, ebenso gern angenommen. Die Folgen sind bekannt, durch massive Aufwertungen des Franken und den Wertverfall der Tilgungsträger lief alles aus dem Ruder. Die Schuldenlast der Kreditnehmer stieg massiv an. Wie kürzlich berichtet, haften in Österreich immer noch Immobiliendarlehen von rund 7,9 Mrd. Euro in fremder Währung aus.