Wien: Gravierende Mängel bei Versorgung psychisch kranker Kinder

In der Klinik Floridsdorf gibt es Abteilungen für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche, aus Personalmangel gingen diese Stationen aber nicht in Betrieb. Clemens Fabry

Ein Prüfbericht zeigt monatelange Wartezeiten für Kinder mit psychischen Problemen im stationären Bereich auf.

Der Stadtrechnungshof Wien hat sich das städtische Gesundheitssystem angesehen. Konkret gingen die Prüfer der Frage nach: Wie sieht die Versorgung von psychisch bzw. psychosomatisch kranken Kindern und Jugendlichen in Wien aus?

Hintergrund ist, dass der Stadtrechnungshof in Prüfberichten immer wieder gravierende Missstände im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgezeigt hat. Zusätzlich gab es Berichte über Fehlleistungen und Personalmangel in diesem Bereich. Damit steht nun die Frage im Raum: Wurden die Missstände beseitigt?

Ernüchternde Daten

Bereits auf den ersten Seiten des Berichts finden sich ernüchternde Zeilen: „Zum Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung waren von den 6 im Versorgungsplan angeführten extramuralen Ambulatorien für die Zielgruppe der psychisch bzw. psychosomatisch erkrankten Kinder und Jugendlichen 2 in Betrieb gegangen, während die Errichtung von 3 weiteren kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulatorien seitens des Kuratoriums für Psychosoziale Dienste in Wien bis zum Jahr 2024 vorgesehen war.“ Im Klartext: Es gibt weiterhin eine eklatante Unterversorgung bei der Betreuung und Behandlung von Kindern und Jugendlichen, die unter einer psychischen oder psychosomatischen Krankheit leiden.

Monatelange Wartezeiten

Eine ambulante Spitalsversorgung existiert im AKH, im Neurologischen Zentrum der Klinik Hietzing und ab Mitte 2019 in der Klinik Floridsdorf. Stationär werden Kinder- und Jugendliche im AKH und der Klinik Hietzing behandelt, „wo insgesamt durchschnittlich rd. 60 tatsächliche Betten zur Verfügung standen“, wird in dem Bericht festgehalten. Und dieser Aussage folgt eine herbe Kritik der Prüfer: „Im stationären Bereich reichten die vorhandenen Kapazitäten seit Jahren nicht an die Vorgaben des ÖSG heran, was z.T. monatelange Wartezeiten auf planbare stationäre Aufnahmen verursachte.“ Zur Erklärung: Der Österreichischer Strukturplan Gesundheit (ÖSG) ist das zentrale Planungsinstrument auf Bundesebene (auch) für diesen Bereich. Und dessen Vorgaben werden nicht erfüllt, weshalb Kinder- und Jugendliche mit schweren psychischen Erkrankungen lange auf eine Behandlung warten müssen.

Ein Punkt dieser Misere: „Die für den Betrachtungszeitraum geplante Ausweitung der stationären Versorgung in Form der Eröffnung von 2 kinder- und jugendpsychiatrischen Bettenstationen in der Klinik Floridsdorf konnte aufgrund von Personalmangel im fachärztlichen Bereich nicht realisiert werden.“ Nachsatz: „ Im Neurologischen Zentrum Rosenhügel der Klinik Hietzing führten zahlreiche fachärztliche Personalabgänge ab Jänner 2022 zum Einsatz von externen Ärztinnen bzw. Ärzten zur Aufrechterhaltung der stationären Versorgung auf Grundlage einer Kooperation mit dem Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien.“ Anders formuliert: Die Stadt hat in der Klinik Floridsdorf zwar Stationen für Kinder- und Jugendliche mit psychischen Krankheiten gebaut – medizinisches Personal konnte dafür nicht rekrutiert werden, weshalb die neu errichteten Stationen nie in Betrieb gingen.

Kinder in Erwachsenen-Psychiatrie

Dass die Stadt Wien nicht genug Fachärzte engagieren konnte und kann, führte zu einem besonderen Missstand, hält der Prüfbericht fest: „Aufgrund mangelnder stationärer Kapazitäten an den Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Gesundheitsverbundes waren im Betrachtungszeitraum zahlreiche Minderjährige an psychiatrischen Abteilungen für Erwachsene aufgenommen worden.“ Diese Situation ist deshalb prekär, weil dort (oft) keine Mediziner mit jugendpsychiatrischer Ausbildung zu finden sind. Dazu ist es eine Frage der Sicherheit, wenn belastete Kinder mit psychisch kranken Erwachsenen in Kontakt kommen – wie manch tragischer Fall in der Vergangenheit gezeigt hat. Wobei der Stadtrechnungshof der Stadt zugesteht, sich um Verbesserungen zu bemühen. „Durch die Schaffung von 2 Stationen für Transitionspsychiatrie für 14- bis 25-jährigen Personen konnte diese Problematik eingedämmt werden, wenngleich auch an diesen Stationen keine kinder- und jugendpsychiatrischen Fachärztinnen bzw. Fachärzte tätig waren.“

Stellen wurden eingespart

„Der Stadtrechnungshofbericht bestätigt die jahrelange Kritik der Grünen im Bereich der Versorgung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen“, erklärte die grüne Gesundheitssprecherin Barbara Huemer (die Grünen hatten den Prüfbericht initiiert). ÖVP-Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec sprach von einer Situation, „bedingt durch das Missmanagement der Stadt“.

Der Wiener Gesundheitsverbund wies als Reaktion auf den Mangel an Kinder- und Jugendpsychiater im deutschsprachigen Raum hin. Dass Ausbildungsplätze für Kinder- und Jugendpsychiater unter dem damaligen Generaldirektor Udo Janßen de facto eingespart wurden, wurde allerdings nicht erwähnt.