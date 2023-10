Das Amtsgeheimnis wird abgeschafft, das Informationsfreiheitsgesetz kommt. Doch wie viel Änderung kommt davon bei den Bürgerinnen und Bürgern an?

Vizekanzler Werner Kogler spricht bei der Präsentation des Informationsfreiheitsgesetz von einem „Paradigmenwechsel“, von der „Transparenz-Revolution“ und er verspricht, das Bürgerinnen und Bürger künftig weniger „hinterher googeln“ müssen. Na, ob der vorliegende Gesetzesentwurf tatsächlich so viel kann? Philipp Aichinger erklärt in dieser Folge, warum ein tatsächlicher Kulturwechsel sich erst in der gelebten Praxis zeigen wird.

Gast: Philipp Aichinger, Die Presse

Host: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Ohlsacher

Credits: Orf.at

