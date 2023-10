Late-Night-Comedian Peter Klien wollte FPÖ-Chef Herbert Kickl Fragen stellen und wurde von einem Sicherheitsmann weggezerrt. Der ORF verurteilt das „völlig inakzeptable Verhalten“ gegen Klien „auf das Schärfste“.

ORF-Satiriker Peter Klien hat sich im Zuge von Dreharbeiten zur aktuellen Ausgabe der ORF-Satiresendung „Gute Nacht Österreich“ auf ein Oktoberfest im steirischen Hartberg gewagt. Dort wurde der Late-Night-Comedian von einem Sicherheitsmann des FPÖ-Chefs Herbert Kickl in den Schwitzkasten genommen und weggezerrt. „Es handelt sich hierbei um ein völlig inakzeptables Verhalten, das der ORF auf das Schärfste verurteilt“, heißt es von Seiten des ORF in einer Aussendung am Freitagvormittag. Der Vorfall wurde auch auf Kamera festgehalten. Das Video liegt der „Presse“ vor.

Auf dem Video, das am Freitag um 23.25 Uhr im Rahmen der Satiresendung „Gute Nacht Österreich“ auf ORF 1 ausgestrahlt wird, ist zu sehen, wie Klien sich Kickl nähert und ihm Details zu seinem einstigen Kuss mit Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig entlocken will. Dabei nähert sich ein Sicherheitsmann von hinten, zerrt Klien weg und nimmt ihn für wenige Sekunden in den Schwitzkasten. Bei einem späteren, erneuten Versuch des Satirikers, ein Gespräch anzubahnen, schiebt ihn der Sicherheitsmann bereits frühzeitig weg und sagt: „Verschwinde. Dich will hier keiner haben.“ Klien kommentiert das abschließend mit: „Der Volkskanzler möchte mit dem Volk nicht sprechen.“

FPÖ nennt Klien „wehleidig“

Die FPÖ sieht eine „wehleidige Klien-Inszenierung“. FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker hielt fest, dass sich Klien ohne Genehmigung Zutritt zum FPÖ-Bus verschaffen habe wollen: „Kein anderer der zahlreich anwesenden Medienvertreter kam auf die Idee, diesen Bus stürmen zu wollen. Wenn sich hier jemand aggressiv verhalten hat, dann ist es wohl eher Peter Klien. Der Sicherheitsmann hat seine Arbeit gemacht“. Die ORF-Aussendung sei offenbar „ein verzweifelter Versuch, der Klien-Sendung etwas mehr Quote zu verschaffen“, mutmaßte er.

Kritik gab es vonseiten der Regierungsparteien ÖVP und Grüne: Die Kickl-FPÖ zeigt ihr wahres Gesicht. Wer Konflikte nur mit Gewalt lösen will, kann sie gar nicht lösen“, urteilte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker. „Die Pressefreiheit ist heilig, egal um welche Art von Journalismus es sich handelt“, reagierte Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer auf X (vormals Twitter). Der Angriff zeige „einmal mehr die Verachtung der Freiheitlichen Partei und Herbert Kickl für demokratische Rechte“. (APA/red.)