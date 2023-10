EGMR-Präsidentin O‘Leary: „Der Gerichtshof fördert Migration nicht“

Síofra O’Leary: Als ich gewählt wurde, trat ich mein Amt in einer sehr turbulenten Zeit an. Wir hatten eine Abfolge von Krisen: die Migrationskrise, die auf das Jahr 2015 zurückging, die Covid-Pandemie, welche unser aller tägliches Leben betraf und die nationalen und internationalen Gerichte unter Druck brachte. Und dann hat die russische Invasion in der Ukraine im Februar 2022 zum Ausschluss der Russischen Föderation aus dem Europarat geführt. All das hatte erhebliche Auswirkungen auf den Gerichtshof und die Organisation seiner Arbeit. Aber bei einem solchen Gerichtshof gibt es nie ruhige Zeiten, weil wir uns immer mit topaktuellen Fragen beschäftigen, die die Gesellschaft in den 46 Europaratsstaaten insgesamt betreffen.