Neuer Schwarzenegger im Wiener Prater

Arnold Schwarzenegger hat eine zweite Wachsfigur im Madame Tussauds Wien bekommen. Er ist der erste, von dem eine neue und aktualisierte Skulptur erstellt wurde.

Zwölf Jahre nach der ersten Version hat Arnold Schwarzenegger am Montagabend eine zweite Wachsfigur im Wiener Prater bekommen. Er ist somit die erste Persönlichkeit, die hier eine neue und überarbeitete Version erhält. „Heute gilt sein großes Engagement dem Umweltschutz. Deshalb ist es uns wichtig, ihn so wie man ihn heute kennt, als Botschafter für die Umwelt, in einem authentischen Setting zu zeigen“, meinte Lukas Rauscher, Marketing Manager von Madame Tussauds Wien.

Nun ist er auf einem Fahrrad inmitten der nachgebauten Ringstraße abgebildet. Schwarzenegger ist bekannt dafür, zum jährlich stattfindenden Austrian Summits in Wien mit dem Rad unterwegs zu sein. Das neue Ebenbild trägt eine Baseballjacke in Camouflageoptik mit schwarzen Shorts. Ein Dreitagebart und ein Daumen nach oben runden das Gesamtbild ab.

Die alte Schwarzenegger-Figur im Jahr 2013

„Arnold Schwarzenegger nutzt seine Popularität, um weltweit für den Klimaschutz zu mobilisieren“, betonte Leonore Gewessler in ihrer Laudatio. „Wir brauchen viele Climate Action Heros, damit wir gemeinsam die Klimakrise meistern und eine gute Zukunft für uns alle schaffen.“ (APA)