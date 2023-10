Wladimir Putins Abrissbirne holt im Gazastreifen frischen Schwung

Der Machthaber im Kreml hat den Nahost-Krieg nicht angezettelt, doch er profitiert davon. Die Aussichten auf Frieden in der Ukraine schwinden.

Wie die Erfahrung schmerzhaft lehrt, lässt sich der Verdacht, dass an allen Kalamitäten und Katastrophen, die die Welt in den letzten Jahren befallen haben, Russland einen Anteil hat, nicht so leicht von der Hand weisen. Von Inflation und Energiekrise über die Flut von Lügen und die Förderung antidemokratischer Narrative bis hin zu Krieg, Mord und Totschlag – alles, was den Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union und zwischen Europa und den USA schwächt, spielt dem Hausherrn im Kreml in die Hände. Doch steckt Wladimir Putin auch hinter dem neuen Gemetzel im Nahen Osten?