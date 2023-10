Zwei Tote nach Schüssen in Brüssel, Täter auf der Flucht

Ein bewaffneter Mann ist von einem Roller abgestiegen und hat auf der Straße Schüsse abgegeben. Bei den Opfern soll es sich um schwedische Fußballfans handeln. In Brüssel gilt die höchste Terrorwarnstufe. Das Ländermatch Belgien gegen Schweden wurde abgebrochen, die Fans harren im Stadion aus.

Nach der Tötung von zwei Schweden in Brüssel ist in der belgischen Hauptstadt die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen worden. Die Polizei bestätigte am Montagabend, dass zwei Menschen in der Nähe des Stadtzentrums erschossen worden seien. Ministerpräsident Alexander De Croo schrieb auf Twitter (X), es handle sich um schwedische Staatsbürger, ohne die Zahl der Opfer zu nennen. Die Staatsanwaltschaft machte noch keine genauen Angaben zu den möglichen Hintergründen der Tat.

Die Zeitung „Het Laatste Nieuws“ veröffentlichte auf ihrer Website ein Video, das ein Mann an einer Straßenkreuzung zeigt, der Schüsse abgibt. In den sozialen Medien wurden unbestätigte Aufnahmen eines Mannes verbreitet, der sich als ein Mitglied der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) bezeichnet und erklärt, er habe drei Schweden getötet.

Die Ermittlungen dauern an, wie eine Sprecherin der Polizei am Abend sagte. Die belgische Innenministerin Annelies Verlinden schrieb auf Twitter (X), dass der Täter noch gesucht werde. Premier Alexander De Croo rief die Einwohner Brüssels zur Wachsamkeit auf. Er habe dem schwedischen Premier sein aufrichtiges Beileid ausgedrückt: „Als enge Partner ist der Kampf gegen den Terrorismus ein gemeinsamer Kampf.“

Die belgische Staatsanwaltschaft lehnte es ab, Einzelheiten zur Zahl der Opfer zu nennen oder Angaben zu dem etwaigen Motiv zu machen. Einer belgischen Zeitung zufolge handelte es sich bei den Toten vermutlich um Fußball-Fans. Das Fußball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden in der Österreich-Gruppe F wurde wegen der Attacke Montagabend zur Halbzeit beim Stand von 1:1 abgebrochen. Das teilte der schwedische Fußball-Verband auf Twitter mit. Die Zuschauer, darunter etwa 700 mitgereiste Anhänger aus Schweden, wurden via Durchsage aufgefordert, im King Baudoin Stadium zu bleiben.

Der belgische EU-Ratspräsident Charles Michel schrieb auf Twitter: „Das Herz Europas wird von Gewalt getroffen. Mein Mitgefühl gilt den Familien der Opfer des tödlichen Anschlags im Zentrum von Brüssel.“

Verlinden, De Croo und der Justizminister Vincent Van Quickenborne begaben sich am Abend in das Nationale Krisenzentrum, um die Lage genauer zu beobachten. Einige Medien berichteten, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund haben könnte. Dafür gab es zunächst jedoch keine Bestätigung. (APA/Ag./Red.)