Die Rolling Stones sind da: Das neue Album im Mitternachts-Shopping

Es ist nur Rock´n´Roll, aber alle Generationen lieben ihn. Der Rolling-Stones-Night-Sale wurde ein voller Erfolg.

Um halb zwölf strich erst ein halbes Dutzend Fans um das schöne Geschäftsportal des Supersense in der Wiener Praterstrasse. Universal Music, die Plattenfirma der Rolling Stones, hatte einen Mitternachtsverkauf angekündigt. Ein Experiment, das auch ein Fernsehteam des ORF anlockte. Das Scharren vor dem Eingang wurde bald eindringlicher.

Als sich der Vorhang letztlich zur Geisterstunde öffnete, drängten ca. 250 Stones-Fans übers Portal. Das Label hatte reichlich Raritäten des 24. Albums der Rolling Stones auf Lager. Darunter „Hackney Diamonds“ in der roten Carnaby-Version, die nur bei dieser Gelegenheit zu erwerben war.

Fans der Rolling Stones beim Mitternachts-Shopping. Samir Köck

Wertsteigerungen bei Sammlern

Ein besonderes Gustostückerl war die Picture Disc, die in Zusammenarbeit mit dem spanischen Fußballverein FC Barcelona entstanden war. Die 40 Euro für dieses schmucke Vinyl, die sind wohl gut angelegt, steigen doch solche Spezialpressungen exponential im Wert auf den Sammlerbörsen.

Aus diesem Grunde durfte nur ein Stück pro Titel und Käufer erworben werden. Die aufgekratzten Fans hielten sich zudem an T-Shirts, Häferln mit Zungenlogo und anderem Merchandise schadlos. Die seit 61 Jahren bestehende Band klingt auf ihrem neuen Opus so frisch wie lange nicht mehr. Sah man sich um, dann waren die Käufer auch schon eher am hinteren Rand ihrer Jugend. In ihren Augen blitzte dennoch Leidenschaft und der Geist des Rock´n´Roll.

Hier klingt alles frisch

18 Jahre nach ihrem letzten Album „A Bigger Bang“ mit eigenen Songs mit so einem guten Spätwerk aufzuwarten, damit war nicht zu rechnen. Hier klingt alles frisch. Die unbändig wilden Songs, die Midtempo-Schleicher und nicht zuletzt die Balladen. Am Samstag hält der Pop-Up-Shop im Supersense nochmals zwischen 16 und 18 Uhr geöffnet.