Ein Musical mit Rockband

Vorlesen Hauptbild • Beziehungsmensch. Regisseur Frédéric Buhr interessieren besonders die Beziehungen der drei Charaktere zueinander. • Barbara Palffy, Volksoper Wien

Ein junger Komponist leidet an Torschlusspanik: Wird er vor seinem 30. Geburtstag den Durchbruch schaffen? In „tick, tick . . . BOOM!“ geht es um die Sinnsuche.

Jon ist ein vielversprechender Musicalkomponist und -texter, arbeitet als Kellner in New York und träumt seit Jahren von einer Karriere am Broadway. Trotz intensiver Arbeit und der klaren Vision, das Musicaltheater zu reformieren und in die Gegenwart zu bringen, lässt der große Durchbruch auf sich warten. Dass sein 30. Geburtstag naht, macht die Sache nicht leichter. Eine Art Torschlusspanik erfasst ihn – sie manifestiert sich durch ein ständiges Ticken im Ohr. „tick, tick“ . . . jeden Augenblick kann die Zeitbombe platzen. Jon stellt seine Lebensentscheidungen grundlegend in Frage und bekommt von allen Seiten Druck zu spüren: Seine Freundin Susan sehnt sich nach einem beschaulichen Familienleben mit ihm, sein Jugendfreund Michael will ihm einen Bürojob mit einem gesicherten Einkommen schmackhaft machen.