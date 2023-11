Credit-Suisse-Übernahme drückt UBS tief in die roten Zahlen

Unter dem Strich verbuchte die Schweizer Großbank von Juli bis September einen Fehlbetrag von 785 Millionen Dollar. Belastend wirkten dabei unter anderem Umbaukosten. Mit den Kostensenkungen kommt die Bank indes schneller voran als geplant.

Die Übernahme der Credit Suisse (CS) hat die UBS im dritten Quartal in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich verbuchte die Schweizer Großbank von Juli bis September einen Fehlbetrag von 785 Millionen Dollar (731 Mio. Euro), wie sie am Dienstag mitteilte. Belastend wirkten dabei unter anderem Umbaukosten. Analysten hatten einer von dem Institut selbst erhobenen Umfrage zufolge für das dritte Quartal mit einem Minus von 444 Mio. Dollar gerechnet.

In der Vorjahresperiode hatte die UBS - damals noch ohne die Credit Suisse - einen Gewinn von 1,73 Milliarden Dollar eingefahren. Dennoch zeigte sich Konzernchef Sergio Ermotti zufrieden. „Wir setzen die Integration der Credit Suisse zügig um.“ Der bereinigte Vorsteuergewinn für den ganzen Konzern erreichte im dritten Quartal 844 Mio. Dollar.

Mit den Kostensenkungen kommt die Bank schneller voran als geplant. Bis zum Ende des dritten Quartals realisierte die UBS Einsparungen von rund drei Mrd. Dollar und schaffte das eigentlich für das Gesamtjahr angepeilte Ziel bereits jetzt. Im laufenden Quartal rechnet die Bank mit weiteren Fortschritten.

UBS will Kosten um zehn Milliarden Dollar drücken

Der erste große digitale Bankensturm der Geschichte hatte die Schweizer Regierung im März zum Handeln gezwungen. Praktisch über Nacht orchestrierte sie eine Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Doch der erste Zusammenschluss von zwei global systemrelevanten Banken rechnet sich nur, wenn die Ausgaben gekappt werden. Bis Ende 2026 will der Konzern die Kosten um brutto mehr als zehn Mrd. Dollar drücken.

Ein großer Teil davon dürfte von Stellenstreichungen kommen. Alleine in der Schweiz will der Konzern früheren Angaben zufolge 3000 Beschäftigten kündigen. Dazu kommt ein Stellenabbau in anderen Teilen der Welt, auch durch freiwillige Abgänge und Frühpensionierungen. Konzernweite Zahlen nannte die Bank dazu allerdings weiterhin nicht. Zum Ende des dritten Quartals beschäftigte der fusionierte Konzern 115.981 Personen, zur Jahresmitte waren es noch 119.100 gewesen.

Bei der Stabilisierung des Credit-Suisse-Geschäfts machte die UBS Fortschritte. Mit einem Plus von drei Mrd. Dollar verbuchte die Credit Suisse erstmals seit eineinhalb Jahren Nettoneugeldzuflüsse in der Vermögensverwaltung. Dazu kamen 18 Mrd. Dollar bei der UBS. „Die Kunden vertrauen uns weiterhin, was zu starken Zuflüssen in der Vermögensverwaltung und unserem Schweizer Geschäft geführt hat“, erklärte Ermotti.

Investmentbanking soll weiter gestutzt werden

Die Credit Suisse hatte innerhalb eines Jahres über 200 Milliarden an Kundengeldern verloren. Auslöser waren eine Reihe von Skandalen und Fehlschlägen, die zu einem Vertrauensverlust führten. Im Geschäft mit Millionären und Milliardären baut die UBS mit der Credit Suisse ihre Position als führender global tätiger Anbieter aus. Das risikoreichere Investmentbanking der Credit Suisse stutzt die UBS dagegen, und zwar noch tiefgreifender als bisher geplant. Bis 2026 sollen die risikogewichteten Aktiven von gegenwärtig 77 Mrd. Dollar auf 39 Mrd. Dollar eingedampft werden.

Zum Ausblick äußerte sich die Bank zurückhaltend. Die geopolitischen Spannungen, insbesondere die Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine, dürften die Transaktionsvolumen bei Vermögensverwaltungs- und institutionellen Kunden im vierten Quartal 2023 zusätzlich zu den normalen saisonalen Faktoren dämpfen. Zudem schichteten die Kunden ihre Bareinlagen in renditestärkere Anlagen um, was einen Nettozinsertrag auf Vorquartalsniveau erwarten lasse. (APA)