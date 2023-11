Ein Monat Gazakrieg: Was kommt danach?

Seit einem Monat tobt der neue Krieg in Nahost. Wie wird der Konflikt international wahrgenommen? Wie lange unter unter welchem Preis wird der Krieg noch weitergeführt werden? Und welche Ausgangsszenarien sind realistisch?

Am siebten Oktober werden mehr 1400 Menschen in Israel von der islamistischen Terrororganisation Hamas auf brutale Weise ermordert, mehr als 240 Menschen werden in Geiselhaft genommen. Seither herrscht Krieg, der UNO zufolge sind mittlerweile 70 Prozent der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen vertrieben worden, etwa zehntausend Menschen getötet. Internationale Rufe nach einer Waffenruhe werden immer lauter. Eine langfristige Lösung ist nach einem Monat Krieg nicht in Sicht. Thomas Vieregge aus dem Außenpolitik-Ressort der „Presse“ zieht in dieser Folge eine ernüchternde Bilanz.



Gast: Thomas Vieregge

Host: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Ohlsacher

Quellen: CBS, CBN, 13WMAZ

