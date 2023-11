SPÖ setzt neben Excel auf Beamer und Taschenrechner

Mit neuen Sicherheitsmaßnahmen will Mirza Buljubasic sicherstellen, dass beim Parteitag in Graz das richtige Wahlergebnis verkündet wird.

Momentan ist Mirza Buljubasic im Papamonat. Doch am Wochenende wartet auf ihn beim SPÖ-Parteitag in Graz noch eine weitere wichtige Aufgabe. Der niederösterreichische Jurist und Mitarbeiter im Regierungsbüro von Landesrat Sven Hergovich wird laut dem aktuellen Plan der SPÖ-Wahlkommission vorstehen. Als Stellvertreter soll ihn Robert Stein unterstützen, der frühere Leiter der Wahlabteilung im Innenministerium, der in seiner Pension als Konsulent immer noch den Bund in Wahlfragen berät.

„Wir werden Excel-Tabellen verwenden“, stellt Buljubasic im Gespräch mit der „Presse“ klar. „Und die darin verwendete Formel habe ich schon kontrolliert“, betont der 33-Jährige. Aber nach dem Desaster des Linzer Parteitags vom Juni, bei dem wegen eines Fehlers in der Excel-Formel irrtümlich Hans Peter Doskozil statt Andreas Babler als Sieger verkündet wurde, zieht die Partei diverse Sicherheitsmechanismen ein.