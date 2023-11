Eine Abschiedsparty für den Life Ball

Gery Keszler wird 60 – und sein Life Ball wäre heuer 30 Jahre alt geworden. Nun soll am 1. Dezember im Palais Auersperg die Community noch einmal zusammenkommen.

Letztlich sollten es nur 26 Ausgaben werden: 1993 hatte im Wiener Rathaus der erste Life Ball stattgefunden, 2019 der letzte, mit einer Nachdenkpause 2016.

Dazwischen lagen kreative, glamouröse Feste, die über die Jahre viel zur Aids-Aufklärung beitrugen. Stars wie Kylie Minogue, Catherine Deneuve, Eva Longoria, Antonio Banderas, Katy Perry, Naomi Campbell, Sharon Stone, Elton John oder Janet Jackson nahmen ebenso teil wie Modeschöpfer von Vivienne Westwood bis Jean Paul Gaultier.

Nun sollen am 1. Dezember die alten Zeiten noch einmal aufleben. Anlass ist quasi ein doppeltes Jubiläum: jenes der Life Ball, der heuer 30 Jahre alt geworden wäre – und der 60. Geburtstag seines Gründers, Gery Keszler.

Gefeiert wird am Welt-Aids-Tag im Wiener Palais Auersperg. Beginnen, so heißt es, werde der Abend mit einem Empfang für Freunde und Wegbegleiter; ab 22 Uhr steigt dann die Party für alle. Verwendet werden dafür „legendäre“ Bühnenbilder vergangener Life Balls. Auftreten werden Künstlerinnen und Künstler, die auch den Life Ball über die Jahre begleitet haben, etwa Conchita Wurst, der französische DJ Mosey aka Pierre Sarkozy, der deutsche DJ Avaion oder Sin Morera aus den USA. „Der Abend wird eine Melange aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft widerspiegeln“, sagt Keszler. „Gemeinsam wollen wir noch einmal ein Fest der Vielfalt und Selbstentfaltung feiern, das die Magie des Life Ball in jedem einzelnen Gast noch einmal aufleben lässt und die daraus entstandene Community wieder vereint.“

Tickets für „An Homage to Life Ball – A Night to Remember“ kosten 75 Euro; inkludiert ist ein Gutschein über 25 Euro für den neuen Life+-Kostümfundus für alle, die noch ein Outfit brauchen können. Für Veteranen gilt als Dresscode: Ihr schönstes Life-Ball-Kostüm. (tes)

Tickets unter 0900/9496096 bzw. www.oeticket.com