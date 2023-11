Wie der bislang unbekannte Josh Frost die Kurse an den Börsen antreibt

Eine kaum beachtete Publikation der Schuldenstruktur des US-Finanzministeriums dürfte für die zuletzt gesehenen Kursgewinne verantwortlich sein. Was war passiert? Wer steckt dahinter? Und was sollten Kleinanleger darüber wissen?

New York. Wenn man Börsianer nach den wichtigsten Spielern für die globalen Märkte fragt, lauten die Antworten in etwa: Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed; Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank; Jamie Dimon vom US-Bankriesen JP Morgan. Großanleger und Politiker spielen natürlich auch eine bedeutende Rolle, von Warren Buffett über Joe Biden bis Xi Jinping. Seit zwei Wochen fällt an der Wall Street jedoch ein Name, der bis vor Kurzem nur absoluten Experten ein Begriff war: Josh Frost.

Was hat es damit auf sich?