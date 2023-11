Bewerbungen für ORF-Chefredaktion, Namen für Ressorts

Claudia Reiterer, Moderatorin von „Im Zentrum“, bewarb sich neben sechs anderen Kandidaten für die Chefredaktionsposten. Auch die Besetzung der Fachressorts steht an: Von Innenpolitik bis Wirtschaft.

Viel will der ORF nicht sagen zu dem Postenkarussell, das sich schon viele Monate dreht. Wie meist bei Interna gibt man sich auch bei den drei gewichtigen Chefredakteursposten für den Newsroom bedeckt. Allerdings wurde bekannt, dass sich für die ersten Hearings der Kandidaten, die am Montag und Dienstag stattfanden, auch Claudia Reiterer antrug. Und es gibt kolportierte Namen bei den Fachressorts.

Reiterer ist vor allem als Moderatorin der Diskussionssendung „Im Zentrum bekannt. Sie bewarb sich als dritte Person für den Posten, für den Johannes Bruckenberger als fix gilt. Er hatte Mitte Oktober bereits seinen Chefsessel bei der APA geräumt. Für den zweiten Chefredakteursposten dürfte die bisherige Radiochefredakteurin Gabi Waldner-Pammesberger gesetzt sein, es gibt zwei weitere Bewerbungen. Der bisherige Chef des ORF-Newsdesks Sebastian Prokop ist offenbar der einzige Bewerber für den Bereich Newsteam, also die schnellen Nachrichten. Die Namen der kolportierten Stellvertreter: Christian Staudinger, Eva Karabeg sowie US-Korrespondentin Inka Pieh.

Offiziell wird das Ergebnis bald werden, denn das erste Hearing ist vorbei. Nächste Woche werden sich die Kandidaten mit ihren Plänen den ORF-Redakteuren vorstellen. Diese können zwar abstimmen, aber niemanden verhindern: Die Kandidaten mit den meisten Stimmen werden dem Generaldirektor gemeldet – er muss sich aber nicht daran halten. Die neue Führungsriege soll bereits am 1. Dezember mit der Arbeit beginnen.

In Kürze sollen auch die multimedialen Ressortleitungen neu ausgeschrieben werden. Für die Innenpolitik hört man etwa den Namen Klaus Webhofer. In der Außenpolitik trat Hartmut Fiedler unter Protest gegen die Arbeitsbedingungen im Newsroom zurück. In der Wirtschaft soll Barbara Battisti gute Karten haben. Und in der Chronik könnte die bisherige TV-Ressortchefin Claudia Lahnsteiner-Leitner das Rennen machen.

Reiterer moderiert seit 2017 die Diskussionssendung „Im Zentrum“. Bevor sie sich dem Journalismus verschrieb, machte die heute 55-Jährige eine Ausbildung zur Diplomkrankenschwester. Nach einem Pädagogikstudium und einer Journalismus-Ausbildung startete sie 1993 als Praktikantin beim ORF, ging zwischenzeitlich zum Radiosender Antenne Steiermark, bevor sie 1998 ins Landesstudio Steiermark wechselte. Es folgten Beteiligungen bei „Report“, „heute konkret“, „Pressestunde“ und „Hohes Haus“. (rovi)