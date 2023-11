Der mysteriöse ukrainische Brückenkopf am linken Dnipro-Ufer

Die ukrainische Armee ist in einer spektakulären Operation auf das linke Flussufer übergesetzt. Doch bei der Ortschaft Krynky stößt sie auf Gegenwehr durch die russische Armee. Warum nun alle Augen auf diese Gefechte gerichtet sind und wieso Kiew diesen waghalsigen Schritt gesetzt hat.

Der Dnipro ist nicht nur mehr als 2000 Kilometer lang. An seinem Unterlauf, dem Dnipro-Delta, ist er auch sehr breit. Im russisch-ukrainischen Krieg bildete die mächtige Wasserstraße bisher ein natürliches Hindernis, eine kaum zu überwindende Frontlinie. Am rechten Ufer stehen die Ukrainer. Am linken Ufer die Russen. Umso mehr erstaunen die jüngsten Berichte von einem ukrainischen Brückenkopf am linken, östlichen Ufer.

Dass der Brückenkopf derzeit so große Aufmerksamkeit erfährt, hat noch einen Grund: Im Krieg bewegt sich die Front kaum noch. Ein maßgeblicher Vorstoß gelingt derzeit weder der ukrainischen noch der russischen Seite. Und nun das. Was hat es mit dem Vorstoß auf sich? Könnte von hier aus Bewegung in die stagnierende Lage kommen?

Mehr lesen Ukrainischer Geheimdienst: Russland hortet 800 Raketen für Angriffe im Winter

Der Feind am anderen Ufer