Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Metaller nehmen neuen Anlauf. Am heutigen Montag findet ab 11 Uhr der siebte Termin in der Metallerlohnrunde statt. Ohne Einigung drohen breite Streiks. Mehr dazu. Die Lohnverhandler sollen sich bitte endlich einigen, schreibt Jeannine Hierländer dazu in der heutigen Morgenglosse.

Krieg in Israel: Was ist in der Nacht passiert? Die Hamas hat eine Feuerpause für die Geiselfreilassung angekündigt. Doch die USA haben am Sonntagabend noch bestritten, dass Einigung bevor steht. In Khan Younis dürfte ein Luftangriff 70 Menschen in einer Klinik das Leben gekostet haben, berichtet die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“. Zum Liveticker.

Klimaproteste legen Pendler-Verkehr in Wien lahm. Wer mit dem Auto auf dem Weg nach Wien ist, braucht heute Geduld! Klimaaktivisten protestierten auf der Südautobahn und auf dem Altmannsdorfer Ast. Einige Personen betonierten sich auf der Straße Fest, andere schüttenen orange Farbe auf die Fahrbahn. Mehr dazu.

Ein neuer Präsident für Argentinien - mit großem Konfliktpotenzial. Der selbst ernannte „Anarchokapitalist“ Javier Milei hat die Präsidentenwahl in Argentinien gewonnen. Der Kandidat der Partei La Libertad Avanza (Die Freiheit schreitet voran) lag mit 55,69 Prozent deutlich vor Wirtschaftsminister Sergio Massa von der linken Unión por la Patria (Union für das Vaterland) mit 44,30 Prozent, wie das Wahlamt des südamerikanischen Landes nach der Auszählung fast aller Stimmen am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte. Mehr dazu.

Houthi-Rebellen haben vor der jemenitischen Küste ein Frachtschiff entführt. Bei einem „Militäreinsatz“ im Roten Meer sei ein israelisches Schiff gekapert und zur jemenitischen Küste gebracht worden, sagte Rebellensprecher Yahya Sari am Sonntag. Der Nachrichtensender Al Hadath berichtete, dass es sich um den Autotransporter „Galaxy Leader“ handelt. Israelischen Medienberichten zufolge gehört das Schiff zum Teil dem britisch-israelischen Geschäftsmann Rami Ungar.

Außenminister Schallenberg trifft neuen britischen Amtskollegen Cameron. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am Montag in London mit seinem neuen britischen Amtskollegen David Cameron zusammen. Als inhaltliche Schwerpunkte wurden im Vorfeld die Lage im Nahen Osten und der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sowie bilaterale Fragen genannt. Der frühere konservative Premierminister Cameron war erst vor einigen Tagen überraschend in die erste Reihe der britischen Politik zurückgekehrt.

Ibiza-Video: Gudenus erhält kein Honorar. Der Oberste Gerichtshof lehnt einen Verwendungsanspruch des Ex-Poli­tikers für dessen unfreiwilligen Auftritt ab. Mehr dazu.

Ex-US-First Lady Rosalynn Carter mit 96 Jahren gestorben. Die ehemalige First Lady der USA, Rosalynn Carter, ist tot. Die 96 Jahre alte Ehefrau des früheren Präsidenten Jimmy Carter sei am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in ihrem Heimatort Plains im US-Bundesstaat Georgia „friedlich im Kreise der Familie“ gestorben, teilte eine von den Carters gegründete Stiftung mit. Mehr dazu.

Heute, Montag, 20. November, ist der 81. Geburstag von US-Präsident Joe Biden. Und es ist der Internationale Tag der Kinderrechte