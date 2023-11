Treibhausgase: Der Gipfel der Emissionen ist erreicht

Die Chancen stehen gut, dass die Welt nie wieder so viel CO2 emittieren wird wie 2023. Vorausgesetzt die Erneuerbaren werden weiter so rapide ausgebaut wie heuer. Für das Erreichen der Klimaziele ist das noch nicht genug.

Wien. Eine Woche vor dem Start der Weltklimakonferenz COP 28 prasseln reihenweise Warnungen zum Zustand des Planeten herein. Selbst wenn die Staaten all ihre bisherigen Versprechen einhalten, erhitzt sich die Erde bis zum Ende des Jahrhunderts immer noch um knapp drei Grad, ließen die Vereinten Nationen erst zu Wochenbeginn wissen. Berücksichtigt man nur, was die Länder auch tatsächlich umgesetzt haben, steigen die Temperaturen noch steiler an.

Doch es gibt auch einen ersten Silbersteif am Horizont: Glaubt man den Berechnungen von Climate Analytics, einem wissenschaftlichen Think-Tank mit Sitz in Berlin, könnte die Menschheit heuer bereits ihren historisch größten Treibhausgasausstoß erreicht haben. Ab dem kommenden Jahr dürften die Emissionen demnach erstmals auf breiter Front zu sinken beginnen.