Die Republik der unbekümmerten Schuldenmacher

Wir laufen in ein ernstes Budgetproblem hinein. Und weit und breit ist kein Politiker in Sicht, der das ändern könnte oder wollte.

Zugegeben: Anderswo sieht es noch schlimmer aus. In Italien, Frankreich oder den USA etwa, wo die Staatsschulden schon größer sind als die jährliche Wirtschaftsleistung. Oder im früheren Sparmeisterland Deutschland, wo sie an der Schuldenbremse vorbeigeschummelte Milliarden-Kreditaufnahmen in jüngster Zeit euphemistisch „Sondervermögen“ nannten, was der „Ampel“ jetzt, nach einem entsprechenden Verfassungsgerichtsurteil, in Form einer handfesten Budgetkrise um die Ohren fliegt.