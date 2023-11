Etliche Turbulenzen statt neuer Rekorde: Der Starttermin für die dreijährige Weltreise von „Life at Sea Cruises“ wurde kurzfristig mehrfach verschoben, nun fällt sie ganz ins Wasser. Dem Veranstalter fehlt schlicht das Schiff, mit dem er die Reise durchführen kann.

1095 Tage. Sieben Kontinente, 140 Länder und 382 Häfen. Die Reise von „Life at Sea Cruises“ sollte drei Jahre dauern und damit alle bisherigen Kreuzfahrten übertreffen. Am 1. November sollte sie in See stechen und drei Jahre unterwegs sein. Doch statt vor einem unvergesslichen Erlebnis stehen die angemeldeten Passagiere nun vor dessen offizieller Absage. Einige von ihnen haben aber offenbar bereits ihre Wohnungen aufgelöst.

Ursprünglich sollte die Reise bereits am 1. November in Istanbul starten. Doch dann verzögerte sich die Abfahrt: Miray Cruises, die türkische Reederei hinter „Life at Sea Cruises“, verlegte sie zunächst auf den 11. November mit Abfahrtshafen Amsterdam. Dann sollte sie am 30. November starten. Schlussendlich wird nun gar nichts mehr daraus.

Kein Schiff für die Reise

Hintergrund sind Probleme mit dem Kauf des Schiffes, auf dem die Reise durchgeführt werden sollte. Ursprünglich sollte dies auf der MV Gemini geschehen - die wurde allerdings für „nicht seetauglich“ befunden. Bis zuletzt hieß es dann, „Lara“, die ehemalige AIDAaura, übernimmt. Doch auch dieser Deal scheiterte. Kendra Holmes, die bisherige Geschäftsführerin von „Life at Sea Cruises“, ist nach dem Aus des Prestigeprojekts zurückgetreten.

Die Passagiere, die sich für die Reise angemeldet haben, stehen vor anderen Problemen. Viele von ihnen hat die Nachricht in Istanbul erreicht, da sie bereits vor dem ursprünglichen Abflugdatum angereist waren. Sie haben teilweise bereits ihre Wohnungen vermietet oder ihre Häuser verkauft, wie CNN berichtet.

Es sollen ohnehin nur 111 Kabinen verkauft worden sein. Die MV Gemini hätte 400 Kabinen, Lara über 600 Kabinen zur Verfügung gehabt. Miray Cruises, die türkische Reederei hinter Life at Sea Cruises, hat den gebuchten Gästen versprochen, den Reisepreis zurückzuerstatten. Dies könne allerdings bis Ende Februar dauern. (red)

