Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Streiks im Handel ab Donnerstag: Auch die vierte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen wurde abgebrochen. Die Gewerkschaft kündigte daraufhin Warnstreiks vom 30. November bis zum 3. Dezember an. In mehr als 300 Betriebe sollen für „ein bis drei Stunden“ die Filialen geschlossen bleiben. Betroffen sind Betriebe in sämtlichen Sparten – vom Buchhandel über große Modeketten bis hin zu Supermärkten. Mehr dazu

Witwe eines Österreichers unter freigelassenen Geiseln: Am Dienstag sind weitere zwölf Geiseln von der Hamas an das Rote Kreuz übergeben worden. Eine der Geiseln dürfte die Witwe eines Österreichers sein, ihr Antrag auf österreichischer Staatsbürgerschaft läuft, heißt es vonseiten des Außenministeriums. Das israelische Militär berichtete am Dienstag indes von Verstößen gegen die Feuerpause im Norden des Gaza-Streifens. Mehr dazu

Sabitzer mit Dortmund im Champions-League-Achtelfinale: Der 3:1-Sieg gegen den AC Milan hievt Dortmund am fünften Spieltag der Champions League bereits in das Achtelfinale. Mbappé rettet PSG per Elfmeter einen Punkt gegen Newcastle. Leipzig verspielte eine 2:0-Führung gegen Manchester City. Mehr dazu

Signa versinkt im Chaos: Was wird jetzt aus René Benko? René Benko soll durch die Turbulenzen seines Firmenimperiums ein Millliardenvermögen verloren haben. Welche Investoren jetzt ihre Chance wittern und was nun mit den wichtigsten Signa-Immobilien passiert. Darum geht es im aktuellen „Presse“-Podcast. Mehr dazu

22 Minuten Sport pro Tag gleichen Sitzen aus: Eine Studie zeigt, dass ein großteils inaktiver Alltag ein fast 40 Prozent höheres Sterberisiko bedeutet. Mehr dazu

Vor 50 Jahren wurde in Österreich die straffreie Abtreibung beschlossen: Am 29. November 1973 wurde die sogenannte Fristenregelung im Nationalrat beschlossen. Unter gewissen Voraussetzungen ist seit dem Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Jänner 1975 der straffreie Abbruch von Schwangerschaften möglich. 50 Jahre später fordern NGOs eine komplette Entkriminalisierung. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über die Idee eines „arischen Staats“ und die künftige Stellung der Juden in Deutschland. Mehr dazu