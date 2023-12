Um das Klima tobt ein heftiger „Kulturkampf“

Wenn man Klimaschutz weiter als ideologisierten Kampf betreibt, bekommt man die Sache nicht in den Griff.

Während Hunderte Jets voll mit Teilnehmern der diesjährigen Klimakonferenz nach Dubai unterwegs waren – einer Veranstaltung mit gewöhnlich imposant hohem CO 2 -Abdruck bei gleichzeitig außerordentlich mickrigem Ergebnis –, hat eine prominente Klima-Aktivistin zu Hause ein interessantes Statement abgegeben: Luisa Neubauer, das „Gesicht“ des deutschen Ablegers der durch seine brachial-antisemitische Gründerin zuletzt ein bisschen ins Gerede gekommenen Bewegung Fridays for Future, hat in einem Interview mit der linken Tageszeitung „TAZ“ gemeint, die Klimabewegung befinde sich in einem „Kulturkampf“. Konkret: Es gehe in der politischen Diskussion nicht um „Klima und Moleküle“, sondern „immer auch um Demokratie, Macht, Gefühle und Kultur“.