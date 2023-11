Auf ein wenig Bollywood-Drama ins Theater

Das ausgezeichnete Theaterstück „The P Word“ verbindet Bollywood-Drama mit gesellschaftspolitischer Kritik.

Im Proberaum des Theaters in der Drachengasse liegt ein Walking Pad, also eine Art Laufband, am Boden. Wer auf der Bühne nicht viel Platz hat und trotzdem Bewegung vermitteln will, muss kreativ werden. Zum Einsatz kommt das Sportgerät im Stück „The P Word“, das am 27. November hier Premiere feiert. Zwei Wochen vorher steckt man noch mitten in den Probearbeiten. Die beiden Schauspieler Raj Garcha und Diljohn Singh sind dafür extra aus London angereist. Dort, nämlich im Bush Theatre, wurde das Stück 2022 auch uraufgeführt, und die Kritik ließ es gleich hochleben. Autor und Schauspieler Waleed Akhtar erhielt einen Olivier für herausragende Leistung — also eine renommierte Theaterauszeichnung — für das Stück. Regisseurin und Leiterin der Vienna Theatre Group Joanna Godwin-Seidl holte „The P Word“ sofort in die Drachengasse, nachdem sie den Text während eines Flugs nach London gelesen hatte. „It ticks a lot of boxes“, fasst sie zusammen: Es erfüllt also viele Kriterien auf ihrer persönlichen Checkliste. Denn es sind insbesondere gesellschaftspolitische, von der Kritik anerkannte Stücke mit kleiner Besetzung, die die britische Dramaturgin versucht, auf die Bühnen Wiens zu bringen.