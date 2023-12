Themen, deren Tragweite weit über die COP28 reichen

Overshoot-Management, Wälder und CO2-Entnahme: Diese drei Themen werden nicht nur auf der Klimakonferenz diskutiert, sondern sie stehen im Mittelpunkt der Klimadebatte. Es sind drei von insgesamt zehn Themen, denen Experten entscheidende Bedeutung beimessen.

Angesichts der aktuellen Treibhausgas-Emissionen, die keinen Abwärtstrend zeigen, nennen die Wissenschaftler, die den diesjährigen Bericht „10 New Insights in Climate Science“ zusammengestellt haben, unter den zentralen Themen für die nächsten Monate und Jahre das Overshoot-Management an erster Stelle.

Der Bericht, der von Future Earth, The Earth League und dem World Climate Research Programme zusammengestellt worden ist, stellt unmissverständlich fest: „Durch mangelnde Senkung der Emissionen von Treibhausgasen ist es anhand von mehreren Belegen klar, dass die Erwärmung von 1,5 Grad zumindest für einige Dekaden überschritten werden wird – außer es gibt jetzt noch radikale Transformationen.“

Überschießende Temperaturen