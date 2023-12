Chancen auf weiße Weihnachten in Wien „so gut wie lange nicht“

Der komplett eingeschneite Ring in Wien, ein seltener Anblick. Seit 13 Jahren hat es in Wien im Dezember nicht mehr so viel geschneit.

Der komplett eingeschneite Ring in Wien, ein seltener Anblick. Seit 13 Jahren hat es in Wien im Dezember nicht mehr so viel geschneit. APA / APA / Georg Hochmuth

Für Anfang Dezember ist in Österreich ungewöhnlich viel Schnee gefallen, sogar in Wien, wo sich heuer weiße Weihnachten ausgehen könnten.

Der viele Neuschnee, der vor allem am Samstag zu erheblichem Chaos auf den Straßen und im Zugverkehr geführt hat, ist gekommen, um zu bleiben: Da es in der kommende Woche richtig kalt wird – am kältesten wird es laut Wetterdienst Ubimet in der Nacht auf Montag – bleibt die Schneedecke fast überall liegen.

Und das ist durchaus ungewöhnlich, nicht nur nach dem außergewöhnlich warmen Herbst: „Dass fast ganz Österreich schneebedeckt ist, gibt es nicht alle Jahre“, sagt Meteorologe Konstantin Brandes von Ubimet zur „Presse“. Mit Ausnahme einiger weniger Regionen (wie rund um den Neusiedler See), liegt „fast überall“ eine geschlossene Schneedecke.

„20 Zentimeter müssen erst einmal wegtauen“

Gerade auch in Wien seien die Schneemengen „durchaus beachtlich“, so Brandes, je nach Bezirk sei die Schneedecke derzeit zwischen fünf und 20 Zentimeter hoch, am meisten Schnee liegt im Norden und Nordwesten der Stadt. Zuletzt gab es im Dezember 2013 vergleichbare Schneemengen in Wien.

Da es in den nächsten Tagen sehr kalt bleibt, am Mittwoch im Osten sogar weiterer Schneefall möglich ist, dürfte auch am zweiten Adventwochenende fast überall Schnee liegen.

Das seien jedenfalls gute Voraussetzungen dafür, dass auch Weihnachten nach vielen Jahren ohne Schnee sogar in Wien wieder einmal weiß ausfallen könnte. Natürlich könne bis Weihnachten „noch viel passieren,“ sagt Brandes, kommt milde Luft, sieht es natürlich weniger gut aus. „Aber die Chancen auf weiße Weihnachten sind so gut wie lange nicht mehr. Zwanzig Zentimeter Schnee müssen erst einmal wegtauen“.