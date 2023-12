Warum wir nur mehr sieben Jahre Öl und Gas nutzen dürfen

Rauchschwaden über einem brennenden Öldepot in Russland.

Rauchschwaden über einem brennenden Öldepot in Russland. Imago / Alexander Reka

COP28. Zweigeteilte Welt: In einer Hälfte des Planeten sinken die Emissionen. In der anderen aber steigen sie stark, sodass das CO2-Budget der Menschheit schrumpft. Der notwendige Abschied von fossilen Energieträgern aber bleibt bisher ein Minderheitenprogramm.

Müssen wir ohne Öl und Gas „zurück in die Höhlen“? Davor warnt Sultan Al Jaber, Präsident der heurigen Klimakonferenz (COP28) in den Emiraten, sollte die Zukunft ohne dem größten Verkaufsschlager seines Landes stattfinden. Nach kleineren Achtungserfolgen zu Beginn der COP nähern sich die Verhandler langsam der großen Streitfrage: wie lange können wir es uns noch leisten, Öl und Gas zu verbrennen? Al Jaber gab die Marschrichtung schon vor Wochen vor: Es gebe „keine Wissenschaft hinter der Forderung nach einem Ausstieg aus fossiler Energie“, zitiert ihn der „Guardian“. Zahlreiche Klimaforscher dürften das anders sehen. Den jüngsten Beleg dafür veröffentlichten sie in der Nacht auf Dienstag.