Justizministerin Alma Zadić hat entschieden, die Ernennung durch Bundespräsident Van der Bellen gilt als gewiss.

Georg Kodek (60), Professor für Zivil- und Unternehmensrecht an der WU Wien und Senatspräsident am Obersten Gerichtshof (OGH), wird zum Jahreswechsel Präsident des Höchstgerichts. Wie berichtet hat der Personalsenat Kodek für diese Position an erster Stelle gereiht, ebenso wie OGH-Hofrat und Honorarprofessor (JKU Linz) Jürgen Rassi (53) als neuen Vizepräsidenten.